版本:
中国
货币新闻 | 2017年 5月 8日 星期一 10:22 BJT

《技术解析》布兰特原油或将涨至50.99美元

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡5月8日 - 布兰特原油期货       或将涨至每桶50.99美
元，从4月12日高位56.65美元开始的下行趋势已被逆转。
    
    技术图： tmsnrt.rs/2qRai7D 
    
    这一逆转由5月5日阴阳烛线图(K线图)中的阳线槌形型态得到确认。
这一型态是在油价未能跌破46.42美元的强支撑位之后出现的；46.42支撑
位是2016年1月20日低位27.10美元至1月3日高位58.37美元上行趋势的38.
2%费波纳奇回档位。
    
    基于回档位分析，油价可能攀升至50.99美元。初步认为当前的涨势
是向27.10美元开始的上涨趋势线的拉回。上涨目标可能在50.99美元，也
或者在51.93美元附近，后者为2016年8月2日低位41.51美元至58.37美元
的38.2%回档位。
    
    在当前水位若出现修正，可能止步于47.95美元。
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (
完) (编译 王琛；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐