《技术解析》布兰特原油或将涨至50.99美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月8日 - 布兰特原油期货 或将涨至每桶50.99美 元，从4月12日高位56.65美元开始的下行趋势已被逆转。 技术图： tmsnrt.rs/2qRai7D 这一逆转由5月5日阴阳烛线图(K线图)中的阳线槌形型态得到确认。 这一型态是在油价未能跌破46.42美元的强支撑位之后出现的；46.42支撑 位是2016年1月20日低位27.10美元至1月3日高位58.37美元上行趋势的38. 2%费波纳奇回档位。 基于回档位分析，油价可能攀升至50.99美元。初步认为当前的涨势 是向27.10美元开始的上涨趋势线的拉回。上涨目标可能在50.99美元，也 或者在51.93美元附近，后者为2016年8月2日低位41.51美元至58.37美元 的38.2%回档位。 在当前水位若出现修正，可能止步于47.95美元。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) ( 完) (编译 王琛；审校 郑茵)