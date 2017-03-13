《技术解析》布兰特原油或将跌入49.72-50.28美元区间

路透新加坡3月13日 - 波浪图型以及费波纳奇系数预测分析显示，布兰特原油或将跌破每桶50.84美元的支撑位，跌入49.72-50.28区间。

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该支撑点位是为下行C浪的138.2%费波纳奇预测水平，这道C浪是从1月3日高点58.37美元开始的三浪周期的第三浪。

C浪似乎尚未走完，最终可能会下跌至49.72。而根据一波从3月9日低点51.50展开的反弹分析，油价也是可能跌至每桶49.72美元。

日线图显示，油价似乎已跌破位于51.40的支撑位，正跌向下一道支撑47.64。在从2016年1月20日低点27.10开展的三浪周期中，47.64是上行C浪的23.6%费波纳奇预测水平。

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阻力位在51.54美元(请参考第一个图表)，若升破此处或可上看51.97-52.67区间。

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