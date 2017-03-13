《技术解析》布兰特原油或将跌入49.72-50.28美元区间

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月13日 - 波浪图型以及费波纳奇系数预测分析显示，布兰特原油或将跌破每桶50.84美元的支撑位，跌入49.72-50.28区间。
该支撑点位是为下行C浪的138.2%费波纳奇预测水平，这道C浪是从1月3日高点58.37美元开始的三浪周期的第三浪。
C浪似乎尚未走完，最终可能会下跌至49.72。而根据一波从3月9日低点51.50展开的反弹分析，油价也是可能跌至每桶49.72美元。
日线图显示，油价似乎已跌破位于51.40的支撑位，正跌向下一道支撑47.64。在从2016年1月20日低点27.10开展的三浪周期中，47.64是上行C浪的23.6%费波纳奇预测水平。
阻力位在51.54美元(请参考第一个图表)，若升破此处或可上看51.97-52.67区间。
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(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。