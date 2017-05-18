《技术解析》布兰特原油或小幅回落至51.76后再度走高

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月18日 - 从费波纳奇回档技术分析来看，布兰特原油期货可能向每桶51.76美元的支撑位小幅回落，然后再次走高。

图表： tmsnrt.rs/2qtGIHR

该支撑位是5月5日低点46.64美元至5月15日高点52.63美元上升走势的14.6%费波纳奇回档位。若跌破51.76，布兰特原油可能进一步滑向下一支撑位51.22。

从日线图来看，油价在52.51美元仍面临关键阻力，此为1月3日高点58.37跌至46.64美元的50%费波纳奇回档位。

图表： tmsnrt.rs/2qtmEWc

从这一阻力位开始的修正走势幅度很小，在51.12支撑位附近即告结束。周三涨势表明油价势将向上突破52.51美元。

从策略角度而言，油价升至52.61美元可能确立突破走势，上涨目标位将位于53.80，即2016年1月20日低点27.10升至58.37的14.6%费波纳奇回档位。(完)