《技术解析》布兰特原油或小幅回落至51.76后再度走高

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月18日 - 从费波纳奇回档技术分析来看，布兰特原油期货可能向每桶51.76美元的支撑位小幅回落，然后再次走高。
该支撑位是5月5日低点46.64美元至5月15日高点52.63美元上升走势的14.6%费波纳奇回档位。若跌破51.76，布兰特原油可能进一步滑向下一支撑位51.22。
从日线图来看，油价在52.51美元仍面临关键阻力，此为1月3日高点58.37跌至46.64美元的50%费波纳奇回档位。
从这一阻力位开始的修正走势幅度很小，在51.12支撑位附近即告结束。周三涨势表明油价势将向上突破52.51美元。
从策略角度而言，油价升至52.61美元可能确立突破走势，上涨目标位将位于53.80，即2016年1月20日低点27.10升至58.37的14.6%费波纳奇回档位。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。