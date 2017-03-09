《技术解析》布兰特原油或测试52.67美元的支撑位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月9日 - 从波浪情况、费波纳奇预测分析和楔形形态来看，布兰特原油可能测试每桶52.67美元的支撑位。

技术图：tmsnrt.rs/2ngvYrR

从1月3日高点58.37美元开始料出现三浪下跌，上述支撑位于其中第三浪C浪的100%费波纳奇预测水准。

附近的另一个支撑位为52.72美元，是2016年11月14日低点43.57美元至58.37美元涨势的38.2%费波纳奇回档位。

目前还不是很清楚，油价能否在初次测试中就跌破52.67-52.72美元的支撑区域。较为清楚的一点是，从空头楔形形态来看，油价或许最终将跌至大约51.54美元。

对日线图的另一项费波纳奇预测分析亦暗示，油价或许最终将跌至51.35美元，这是2016年8月2日低点41.51开始的C浪的38.2%费波纳奇预测水准。

技术图：tmsnrt.rs/2mDr0Zc

阻力位在53.80美元(参见第一个图表)，若突破该阻力，则上看54.50。(完)