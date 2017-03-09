《技术解析》布兰特原油或测试52.67美元的支撑位

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月9日 - 从波浪情况、费波纳奇预测分析和楔形形态来看，布兰特原油可能测试每桶52.67美元的支撑位。
从1月3日高点58.37美元开始料出现三浪下跌，上述支撑位于其中第三浪C浪的100%费波纳奇预测水准。
附近的另一个支撑位为52.72美元，是2016年11月14日低点43.57美元至58.37美元涨势的38.2%费波纳奇回档位。
目前还不是很清楚，油价能否在初次测试中就跌破52.67-52.72美元的支撑区域。较为清楚的一点是，从空头楔形形态来看，油价或许最终将跌至大约51.54美元。
对日线图的另一项费波纳奇预测分析亦暗示，油价或许最终将跌至51.35美元，这是2016年8月2日低点41.51开始的C浪的38.2%费波纳奇预测水准。
阻力位在53.80美元(参见第一个图表)，若突破该阻力，则上看54.50。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 汪红英；审校 张涛)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。