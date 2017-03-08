《技术解析》布兰特原油或跌至54.63-54.90美元区间

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月8日 - 从波浪模型、费波纳奇预测分析和下降通道来看，布兰特原油可能跌进每桶54.63-54.90美元的区间。

技术图：tmsnrt.rs/2mz39K3

从3月1日高点57.05美元开始的下降趋势似乎是个三浪周期。第三浪C浪在跌向54.63美元，为100%费波纳奇预测水准。

该周期一直处于一个下降通道之内，这表明目标位在约54.63。对日线的费波纳奇预测分析表明，油价可能跌至54.39美元，为从2016年8月2日低点41.51拉出的C浪的50%费波纳奇预测水准。

技术图：tmsnrt.rs/2nclbig

阻力位在55.64(参见第一个图表)，若突破该阻力，则上看56.17-56.36美元区间。(完)