《技术解析》布兰特原油或进一步升至每桶55.79美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月5日 - 在攻克每桶54.13美元阻力位后，布兰特原油期货可能进一步升至每桶55.79美元。

图表：tmsnrt.rs/2oG57XO

该阻力位是上行C浪的86.4%费波纳奇预期水平。C浪为始于2016年8月2日低点每桶41.51美元的假定三浪周期的第三浪。

尽管目前还不是很清楚这一浪是否已完成，但显然当前的反弹受到了C浪一系列预期水平的制约。下一个阻力位将为每桶55.79美元，只要油价保持在每桶54.13美元附近，该阻力位就将是一个有效目标位。

若从当前水平回调，可能会在每桶53.40美元处受阻。