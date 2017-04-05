《技术解析》布兰特原油或进一步升至每桶55.79美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月5日 - 在攻克每桶54.13美元阻力位后，布兰特原油期货可能进一步升至每桶55.79美元。
该阻力位是上行C浪的86.4%费波纳奇预期水平。C浪为始于2016年8月2日低点每桶41.51美元的假定三浪周期的第三浪。
尽管目前还不是很清楚这一浪是否已完成，但显然当前的反弹受到了C浪一系列预期水平的制约。下一个阻力位将为每桶55.79美元，只要油价保持在每桶54.13美元附近，该阻力位就将是一个有效目标位。
若从当前水平回调，可能会在每桶53.40美元处受阻。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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