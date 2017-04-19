《技术解析》布兰特原油或进一步回档至54.04美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透4月19日 - 由于布兰特原油已跌破55.06美元的支撑位，有可能进一步跌至每桶54.04美元。

图表：tmsnrt.rs/2oqKL3v

该支撑位为1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的61.8%费波纳奇回档位。下一道支撑在54.04美元，跌破该处可能进一步跌向53.02美元。

布兰特原油是否可能一举跌破54.04美元，目前还不是很明朗；因在日线图上有另一道位于54.39美元的支撑，巩固了54.04的位置。54.39美元为从2016年8月2日低点41.51美元拉出的波浪大C浪的50%费波纳奇预测位。

图表：tmsnrt.rs/2pyhU1w