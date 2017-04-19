《技术解析》布兰特原油或进一步回档至54.04美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透4月19日 - 由于布兰特原油已跌破55.06美元的支撑位，有可能进一步跌至每桶54.04美元。
该支撑位为1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的61.8%费波纳奇回档位。下一道支撑在54.04美元，跌破该处可能进一步跌向53.02美元。
布兰特原油是否可能一举跌破54.04美元，目前还不是很明朗；因在日线图上有另一道位于54.39美元的支撑，巩固了54.04的位置。54.39美元为从2016年8月2日低点41.51美元拉出的波浪大C浪的50%费波纳奇预测位。
油价(第一张图表)可能试图在54.04美元附近企稳。若升破55.06美元，或带动升向56美元之势。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)