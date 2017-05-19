《技术解析》布兰特原油或进一步涨至53.80美元

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月19日 - 布兰特原油期货再次升越52.51美元的阻力位后，可能进一步涨至每桶53.80美元。
该阻力位是1月3日高点58.37美元至5月5日低点46.64美元下跌走势的50%费波纳奇回档位。下一道阻力将位于53.80美元，此为2016年1月20日低点27.10美元升至58.37美元的14.6%费波纳奇回档位。
若突破53.80美元，则不仅打开升向56.18美元的通道，还将表明朝向58.37美元的上行趋势恢复。若跌破52.40美元，则暗示向上突破52.51美元为假象。那么，就不得不暂时放弃53.80美元的目标位。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。