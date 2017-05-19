《技术解析》布兰特原油或进一步涨至53.80美元

图表：tmsnrt.rs/2qxdgAw

该阻力位是1月3日高点58.37美元至5月5日低点46.64美元下跌走势的50%费波纳奇回档位。下一道阻力将位于53.80美元，此为2016年1月20日低点27.10美元升至58.37美元的14.6%费波纳奇回档位。

若突破53.80美元，则不仅打开升向56.18美元的通道，还将表明朝向58.37美元的上行趋势恢复。若跌破52.40美元，则暗示向上突破52.51美元为假象。那么，就不得不暂时放弃53.80美元的目标位。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)