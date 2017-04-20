《技术解析》布兰特原油或进一步滑落至52.32美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月20日 - 波浪形态及费波纳奇比率分析显示，布兰特原油可能进一步滑落至每桶52.32美元。

图表： tmsnrt.rs/2oR7DL2

布兰特原油目前处于c浪，即始于1月3日高点58.37美元三浪周期的第三浪。费波纳奇预估分析显示，此浪与之前的a浪密切相关。

c浪勉强未达在52.32美元的支撑位，该价位为费波纳奇50%回档位。鉴于市场人气在本周底前可能依然偏空，布兰特原油可能再度下探该价位。

阻力位在53.34美元，攻破则可有限地涨至54.12美元，即3月27日低点50.03美元至4月12日高点56.65美元涨势的38.2%费波纳奇回档位。