《技术解析》布兰特原油或进一步滑落至52.32美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月20日 - 波浪形态及费波纳奇比率分析显示，布兰特原油可能进一步滑落至每桶52.32美元。
布兰特原油目前处于c浪，即始于1月3日高点58.37美元三浪周期的第三浪。费波纳奇预估分析显示，此浪与之前的a浪密切相关。
c浪勉强未达在52.32美元的支撑位，该价位为费波纳奇50%回档位。鉴于市场人气在本周底前可能依然偏空，布兰特原油可能再度下探该价位。
阻力位在53.34美元，攻破则可有限地涨至54.12美元，即3月27日低点50.03美元至4月12日高点56.65美元涨势的38.2%费波纳奇回档位。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 戴素萍)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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