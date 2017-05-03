《技术解析》布兰特原油或重探50.03美元的支撑位

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月3日 - 布兰特原油期货 可能重探每桶50.03美 元的支撑位，若跌破该水准则可能进一步跌至下一道支撑位49.17美元。 图1：tmsnrt.rs/2p3Cgf5 这些支撑位分别是下跌C浪的76.4%和86.4%费波纳奇回档位。该C浪是 1月3日高点58.37美元开始的三浪周期中第三浪。周二的跌势表明，此浪 或将延伸至47.99美元。 在日线图上，油价正在测试支撑区49.71-$50.99美元，此支撑区为3 月22日低点和始于2016年1月20日低位27.10至58.37上行趋势的23.6%费波 纳奇回档位所构成。 图2：tmsnrt.rs/2pG9WmD 若跌破49.71则可能跌至46.42。然若油价在支撑区上方企稳，或许能 上测53.80的阻力位。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 戴素萍 审校 张涛)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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