《技术解析》布兰特原油或重探50.03美元的支撑位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡5月3日 - 布兰特原油期货 可能重探每桶50.03美 元的支撑位，若跌破该水准则可能进一步跌至下一道支撑位49.17美元。 图1：tmsnrt.rs/2p3Cgf5 这些支撑位分别是下跌C浪的76.4%和86.4%费波纳奇回档位。该C浪是 1月3日高点58.37美元开始的三浪周期中第三浪。周二的跌势表明，此浪 或将延伸至47.99美元。 在日线图上，油价正在测试支撑区49.71-$50.99美元，此支撑区为3 月22日低点和始于2016年1月20日低位27.10至58.37上行趋势的23.6%费波 纳奇回档位所构成。 图2：tmsnrt.rs/2pG9WmD 若跌破49.71则可能跌至46.42。然若油价在支撑区上方企稳，或许能 上测53.80的阻力位。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 戴素萍 审校 张涛)