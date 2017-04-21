《技术解析》布兰特原油或重测阻力位53.34美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月21日 - 布兰特原油可能重新测试每桶53.34美元的阻力位，若升破可望涨至下个阻力位54.12美元。
看来油价在支撑位52.56美元附近企稳，该支撑位为3月27日低位50.03美元至4月12日高位56.65美元涨势的61.8%费波纳奇回档位。
此回档位对多头来说算是一个重要的防守线，若失守可能进一步跌向50.03-51.30的区间。只要油价还在52.56美元上方徘徊，就有可能恢复上行趋势。
策略上来看，唯有跌破52.32美元，才可能跌至51.30美元，而跌破52.56美元或触发跌至52.32美元，此价位为始于1月3日高点58.37美元三浪周期的第三浪(C浪)的50%费波纳奇回档位。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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