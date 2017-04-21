《技术解析》布兰特原油或重测阻力位53.34美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月21日 - 布兰特原油可能重新测试每桶53.34美元的阻力位，若升破可望涨至下个阻力位54.12美元。

图表：tmsnrt.rs/2pJwCmr

看来油价在支撑位52.56美元附近企稳，该支撑位为3月27日低位50.03美元至4月12日高位56.65美元涨势的61.8%费波纳奇回档位。

此回档位对多头来说算是一个重要的防守线，若失守可能进一步跌向50.03-51.30的区间。只要油价还在52.56美元上方徘徊，就有可能恢复上行趋势。

策略上来看，唯有跌破52.32美元，才可能跌至51.30美元，而跌破52.56美元或触发跌至52.32美元，此价位为始于1月3日高点58.37美元三浪周期的第三浪(C浪)的50%费波纳奇回档位。