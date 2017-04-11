《技术解析》布兰特原油料将上探阻力位56.33美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月11日 - 布兰特原油料将上探阻力位每桶56.33美元，攻破则上看57.19美元的下道阻力位。

图表：tmsnrt.rs/2olymB1

这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。由始于58.37美元跌势趋势线建立的另一类似阻力，令这道阻力加强。

布兰特原油是否能在首次上攻时就拿下56.33美元，还不是很明朗。最有可能的是，将先向55.58美元小幅回调，然后才会突破56.33美元。若跌破55.58美元，则可能进一步跌向55.06美元。

日线图显示，布兰特原油正在向关键阻力位57.43美元逼近，这是始于2016年8月2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。

图表：tmsnrt.rs/2p157lh

鉴于布兰特原油的升势在这道关键阻力处受阻已两月有余，挑战这一障碍可能会失败，并可能向54.39美元回落，然后或许会再度反弹。