《技术解析》布兰特原油料将上探阻力位56.33美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月11日 - 布兰特原油料将上探阻力位每桶56.33美元，攻破则上看57.19美元的下道阻力位。
这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。由始于58.37美元跌势趋势线建立的另一类似阻力，令这道阻力加强。
布兰特原油是否能在首次上攻时就拿下56.33美元，还不是很明朗。最有可能的是，将先向55.58美元小幅回调，然后才会突破56.33美元。若跌破55.58美元，则可能进一步跌向55.06美元。
日线图显示，布兰特原油正在向关键阻力位57.43美元逼近，这是始于2016年8月2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。
鉴于布兰特原油的升势在这道关键阻力处受阻已两月有余，挑战这一障碍可能会失败，并可能向54.39美元回落，然后或许会再度反弹。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 李爽)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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