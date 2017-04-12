《技术解析》布兰特原油料将涨至57.19美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月12日 - 布兰特原油已升破在每桶56.33美元的阻力位，料将涨至57.19美元。

图表：reut.rs/2onAqH2

这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。始于58.37美元跌势趋势线建立的另一类似阻力，曾令这道阻力加强。

攻破56.33美元是一个巨大的跳跃，并确认了上攻目标58.37美元。若突破2月2日高点57.45美元，该目标则可期。

若跌至56.10美元，可能暗示攻破56.33美元乃虚晃一枪，而且这波跌势可能会伸展至55.06-55.45美元区间。