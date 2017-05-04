《技术解析》布兰特原油料将跌破支撑位50.03美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月4日 - 波浪型态和费波纳奇预测分析显示，布兰特原油期货料将跌破支撑位每桶50.03美元，并跌至下一道支撑位49.17美元。

图1：tmsnrt.rs/2pawYPv

这些支撑位分别是下跌C浪的76.4%和86.4%费波纳奇回档位。该C浪是1月3日高点58.37美元开始的三浪周期中第三浪。此浪或将延伸至47.99美元。

在日线图上，油价仍在测试49.71-50.99美元的关键支撑区，此支撑区为3月22日低点和始于2016年1月20日低位27.10至58.37美元上行趋势的23.6%费波纳奇回档位所构成。

图2：tmsnrt.rs/2oZh6TU

若在该支撑区附近徘徊愈久，愈有可能逆转下行趋势，并升向53.80美元，若跌破49.71美元，则可能跌向46.42美元。