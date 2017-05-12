《技术解析》布兰特原油涨势可能延续至51.93美元

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月12日 - 布兰特原油短暂突破50.99美元的阻力位后，涨势可能延续至每桶51.93美元。
该阻力位是2016年1月20日低点27.10美元至1月3日高点58.37美元这波上升趋势的23.6%费波纳奇回档技术位。它阻碍升向下一道阻力位51.93美元，这是从2016年8月2日低点41.51美元至58.37美元这波较短升势的38.2%回档水平。
目前的涨势可被视为向始于27.10美元的趋势线的拉回，表明目标区间在51.93-53.80。必须注意的是，若涨势更加疲弱，可能止步于51.93美元左右。
一旦油价跌破支撑位49.94美元，上述目标区间将不复存在。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 王兴亚；审校 李婷仪)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。