《技术解析》布兰特原油涨势可能延续至51.93美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月12日 - 布兰特原油短暂突破50.99美元的阻力位后，涨势可能延续至每桶51.93美元。

图表：tmsnrt.rs/2pq2VYm

该阻力位是2016年1月20日低点27.10美元至1月3日高点58.37美元这波上升趋势的23.6%费波纳奇回档技术位。它阻碍升向下一道阻力位51.93美元，这是从2016年8月2日低点41.51美元至58.37美元这波较短升势的38.2%回档水平。

目前的涨势可被视为向始于27.10美元的趋势线的拉回，表明目标区间在51.93-53.80。必须注意的是，若涨势更加疲弱，可能止步于51.93美元左右。

一旦油价跌破支撑位49.94美元，上述目标区间将不复存在。