版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 23日 星期四 09:55 BJT

《技术解析》布兰特原油突破50.84阻力位，或继续升向51.54

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月23日 - 布兰特原油期货       已突破50.84美元的阻
力位，可能继续升向51.54。
    
    图表：tmsnrt.rs/2munDoE 
    
    50.84是下跌C浪的138%费波纳奇回档目标位，C浪是从1月3日高点58.
37美元开始的三浪周期的第三浪。
    
    在未跌破关键支撑位49.72后，本波浪可能已经完成。本波浪的结构
以及小时图乖离率的移动平均值(MACD)出现多头背离，有力说明周期已经
结束。在未来几个交易日的主题可能是反弹。
    
    若跌破目前已变为支撑位的50.84，可能进入49.72-50.28区间。
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完
) (编译 徐文焰；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐