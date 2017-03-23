《技术解析》布兰特原油突破50.84阻力位，或继续升向51.54

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月23日 - 布兰特原油期货 已突破50.84美元的阻 力位，可能继续升向51.54。 图表：tmsnrt.rs/2munDoE 50.84是下跌C浪的138%费波纳奇回档目标位，C浪是从1月3日高点58. 37美元开始的三浪周期的第三浪。 在未跌破关键支撑位49.72后，本波浪可能已经完成。本波浪的结构 以及小时图乖离率的移动平均值(MACD)出现多头背离，有力说明周期已经 结束。在未来几个交易日的主题可能是反弹。 若跌破目前已变为支撑位的50.84，可能进入49.72-50.28区间。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 徐文焰；审校 张明钧)