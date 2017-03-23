《技术解析》布兰特原油突破50.84阻力位，或继续升向51.54

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月23日 - 布兰特原油期货 已突破50.84美元的阻 力位，可能继续升向51.54。 图表：tmsnrt.rs/2munDoE 50.84是下跌C浪的138%费波纳奇回档目标位，C浪是从1月3日高点58. 37美元开始的三浪周期的第三浪。 在未跌破关键支撑位49.72后，本波浪可能已经完成。本波浪的结构 以及小时图乖离率的移动平均值(MACD)出现多头背离，有力说明周期已经 结束。在未来几个交易日的主题可能是反弹。 若跌破目前已变为支撑位的50.84，可能进入49.72-50.28区间。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 徐文焰；审校 张明钧)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。