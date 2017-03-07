《技术解析》布兰特原油走势偏向上档，升向57.26美元阻力位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月7日 - 布兰特原油走势升向每桶57.26美元阻力位，楔形内的盘整尚未完成。

图表详见： tmsnrt.rs/2mfV50s

该阻力位是上升C浪的23.6%费波纳奇预估水准。自2016年11月14日触及的低点43.57美元开始，应该形成三浪，C浪是其中的第三浪。

此一楔形从1月3日高点58.37开始形成。这个楔形已缩小至一定程度，本周可能可以确认是否为持续的多头模型，或为空头模型。可能即将出现一波明显的震荡。

若无法跌破较低的楔型趋势线，就有可能是挑战上升趋势线57.26附近阻力的信号。若跌破周二低点55.32，有可能续跌至53.77-54.81区间。(完)