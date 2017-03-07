《技术解析》布兰特原油走势偏向上档，升向57.26美元阻力位

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月7日 - 布兰特原油走势升向每桶57.26美元阻力位，楔形内的盘整尚未完成。
图表详见： tmsnrt.rs/2mfV50s
该阻力位是上升C浪的23.6%费波纳奇预估水准。自2016年11月14日触及的低点43.57美元开始，应该形成三浪，C浪是其中的第三浪。
此一楔形从1月3日高点58.37开始形成。这个楔形已缩小至一定程度，本周可能可以确认是否为持续的多头模型，或为空头模型。可能即将出现一波明显的震荡。
若无法跌破较低的楔型趋势线，就有可能是挑战上升趋势线57.26附近阻力的信号。若跌破周二低点55.32，有可能续跌至53.77-54.81区间。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。