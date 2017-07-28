《技术解析》布兰特油价四周后有望再探1月3日高位58.37美元

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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡7月28日 - 布兰特原油期货已突破关键阻力位51.01美元，四周后有可能再次触及每桶58.37美元的1月3日所及高位。
该阻力位是2008年7月高位147.50美元至2016年1月20日低位27.10美元跌势的23.6%费波纳奇回档位。
自上述低位的上行态势也被2012年3月高位128.40至27.10美元跌势的另一组回档位所控制。
下行趋势在14.6%回档位44.68美元附近逆转。而突破51.01美元则确认了这一逆转。
波浪型态表明，布兰特原油正在强势C浪上行进，C浪或可轻松涨至58.37美元上方，此处为A浪峰值。
对日线图上始于27.10美元的升势进行详细研究后，也可得出乐观结论。
费波纳奇预测分析显示，C浪最低目标位在56.30美元，最高目标位在75.62美元，这两处分别为38.2%和100%费波纳奇预测位。
56.30美元的目标位十分轻松计即可实现，因油价已攀升至下行通道上方，且向复制通道(duplicate channel)行进，这表明目标区间在56.30-59.99美元内。
一旦油价跌破50美元，多头就应该要警惕了，因这样的跌势可能会暂时阻碍油价升势。(完)
本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议 编译 刘秀红/王琛；审校 张涛/汪红英