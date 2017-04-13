《技术解析》布兰特油价有望重返周三高点56.65美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月13日 - 布兰特原油有望重返周三高点56.65美元，因其上行趋势未变。
其自56.65美元下跌被视为朝着下降趋势线的一种回调，该趋势线始于1月3日高点58.37美元。此次回调本应止步于56.30美元附近，但目前已经过度。
对58.37美元至3月22日低点49.71美元这段跌势的费波纳奇回档分析表明，油价曾一度升破76.4%的回档位56.33美元，有望最终达到58.37美元。
上述跌势包括三浪。或逼近第二浪(b浪)顶部57.45美元。费波纳奇回档和波浪理论表明，当前的升势或延续到57.45-$58.37美元区间。
如果油价跌破4月11日低点55.45美元，则或下看55.06美元。 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 孙国玉；审校 李爽)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。