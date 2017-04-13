《技术解析》布兰特油价有望重返周三高点56.65美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月13日 - 布兰特原油有望重返周三高点56.65美元，因其上行趋势未变。

图表：tmsnrt.rs/2oq3KN7

其自56.65美元下跌被视为朝着下降趋势线的一种回调，该趋势线始于1月3日高点58.37美元。此次回调本应止步于56.30美元附近，但目前已经过度。

对58.37美元至3月22日低点49.71美元这段跌势的费波纳奇回档分析表明，油价曾一度升破76.4%的回档位56.33美元，有望最终达到58.37美元。

上述跌势包括三浪。或逼近第二浪(b浪)顶部57.45美元。费波纳奇回档和波浪理论表明，当前的升势或延续到57.45-$58.37美元区间。

如果油价跌破4月11日低点55.45美元，则或下看55.06美元。 (完)