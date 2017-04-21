《技术解析》据趋势线及费波纳奇预测分析，现货金目标位仍为1,265

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月21日 - 根据趋势线及费波纳奇预测分析，现货金目标位仍为每盎司1,265美元。

图表：tmsnrt.rs/2owiOqU

该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。

波动型态表明，金价正处于c浪，也就是始于2016年12月15日低点1,122.35美元三波周期中的第三波。费波纳奇预测分析显示，更为实际的目标为1,265美元，即c浪的50%水准。

若升至1,293美元，可能预示c浪将上探1,303-1,317美元区间。