《技术解析》现货金三个月内或朝1,172美元回撤

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月27日 - 波浪型态及费波纳奇回档技术分析显示，现货金三个月内可能朝每盎司1,172美元的支撑位回撤。

图表：tmsnrt.rs/2shb2D7

自2016年12月15日低点1,122.35美元的上行趋势，已被从2015年12月3日低位1,045.85美元至2016年7月6日高位1,374.91美元这波上行趋势的一组费波纳奇回档技术位所控制。

趋势显然始于76.4%回档位1,124美元，约止于23.6%回档位1,297美元。

该趋势受限于由2011年9月6日高点1,920.30美元下降的长期趋势线，和自1,045.85美元上升的短期趋势线所界定的狭幅区间。

五浪结构确认趋势的完成。未来三个月现货金或跌向1,172美元左右的较低趋势线。

金价似乎无法在1,249美元支撑位附近止稳。首先有可能跌向1,210美元的下一道支撑。跌破1,210美元则将确立在1,297美元附近形成的小型双顶结构。这个型态显示可能下看1,124美元目标。

自1,122.35美元的上行趋势和之前自1,045.85美元的上行趋势间的关系，使得前述偏空前景说服力稍减。

按照波浪理论，前者比起后者来说过短，暗示它们分别是由C浪和A浪所趋动。

费波纳奇预测分析显示，C浪长度仅为A浪的50%左右。这十分罕见。上破1,297美元的话可能暗示C浪朝1,451美元延伸。(完)