《技术解析》现货金三个月后或涨至1,326美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月27日 - 在C浪推动下，现货金可能突破每盎司1,287美元的阻力位，三个月后可能涨至下一个阻力位1,326美元。
这是始于2015年12月3日低点1,045.85美元的三浪周期的第三浪。金价已突破阻力位1,248美元，即38.2%的费波纳奇预期水平，并向1,326美元的61.8%预期水平进发。
下一阻力在1,287美元，突破该价位可能证实目标1,326美元。目前不是很清楚，这个C浪会走多远。以其全力，可能会到1,451美元。但这一目标看似太过激进，不太现实。更现实的目标可能是1,326美元或1,374美元。
有一点是清楚的，即当前的涨势与始于2011年9月6日高点1,920.30美元的跌势相悖。费波纳奇回档位分析显示，目标在38.2%水平的1,380美元，因金价已再次突破1,252美元的23.6%水平。
回档位和预期分析都表明目标在1,374美元附近。金价突破1,326美元将十分关键，因这一突破将证实上升楔形，该形态指向1,451美元。
若金价在1,287美元附近停止上扬，可能向该形态的较低趋势线1,160左右回落。关键支撑在1,200美元，若跌破该水平，则可能下滑至1,122.35-1,160美元区间。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。