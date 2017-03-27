《技术解析》现货金三个月后或涨至1,326美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月27日 - 在C浪推动下，现货金可能突破每盎司1,287美元的阻力位，三个月后可能涨至下一个阻力位1,326美元。

图表： tmsnrt.rs/2nEgFfX

这是始于2015年12月3日低点1,045.85美元的三浪周期的第三浪。金价已突破阻力位1,248美元，即38.2%的费波纳奇预期水平，并向1,326美元的61.8%预期水平进发。

下一阻力在1,287美元，突破该价位可能证实目标1,326美元。目前不是很清楚，这个C浪会走多远。以其全力，可能会到1,451美元。但这一目标看似太过激进，不太现实。更现实的目标可能是1,326美元或1,374美元。

有一点是清楚的，即当前的涨势与始于2011年9月6日高点1,920.30美元的跌势相悖。费波纳奇回档位分析显示，目标在38.2%水平的1,380美元，因金价已再次突破1,252美元的23.6%水平。

回档位和预期分析都表明目标在1,374美元附近。金价突破1,326美元将十分关键，因这一突破将证实上升楔形，该形态指向1,451美元。

若金价在1,287美元附近停止上扬，可能向该形态的较低趋势线1,160左右回落。关键支撑在1,200美元，若跌破该水平，则可能下滑至1,122.35-1,160美元区间。