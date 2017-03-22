《技术解析》现货金上攻阻力位未果，可能回撤至1,237美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月22日 - 现货金可能回落至每盎司1,237美元的支撑，因上攻1,247美元的阻力位未果。
该支撑位和阻力位分别是自2月27日高位1,263.80跌至3月10日低点1,194.55这一波跌势的61.8%和76.4%回档位。
小时线相对强弱指标(RSI)空头背离，表明现货金在周二大涨后技术面来看已非常疲弱。站上1,247美元并续涨不太可能。
但若升至1,250美元，则可能确认成功突破上述阻力位，并上看1,254-1,264美元区间。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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