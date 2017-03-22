《技术解析》现货金上攻阻力位未果，可能回撤至1,237美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月22日 - 现货金可能回落至每盎司1,237美元的支撑，因上攻1,247美元的阻力位未果。

图表：tmsnrt.rs/2n5MCM9

该支撑位和阻力位分别是自2月27日高位1,263.80跌至3月10日低点1,194.55这一波跌势的61.8%和76.4%回档位。

小时线相对强弱指标(RSI)空头背离，表明现货金在周二大涨后技术面来看已非常疲弱。站上1,247美元并续涨不太可能。

但若升至1,250美元，则可能确认成功突破上述阻力位，并上看1,254-1,264美元区间。