《技术解析》现货金上攻阻力区失败，可能回落至支撑位1,237美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月23日 - 现货金在上攻阻力区域每盎司1,247-1,254美元失败后，可能回落至1,237美元的支撑位。

图表：tmsnrt.rs/2n9q9h6

该区域由2月27日高位1,263.80美元跌至3月10日低点1,194.55美元这一波跌势的76.4%和86.4%费波纳奇回档位构成。

小时图相对强弱指标(RSI)空头背离，说明现货金涨势已经结束，即将展开修正。只有突破1,254美元才可证实金价将继续升向1,263.80美元。