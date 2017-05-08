《技术解析》现货金仍看向1,209美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月8日 - 现货金目标仍看向每盎司1,209美元，一如费波纳奇回档位分析所显示。

图表1： tmsnrt.rs/2paYTmq

上述分析参考了从2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这条上升趋势线。可以看出金价数次跌破1,229支撑位，即38.2%回档位。

由该支撑位产生的反弹非常疲弱，甚至无法延续至从1,122.35开始的趋势线。市场信心看来依然偏空。

如果对2011年9月6日高点1,920.30至2015年12月3日低点1,045.85这波更长期跌势进行费波纳奇回档位分析，则更激进的目标位在1,174，为14.6%回档水平。

图表2： tmsnrt.rs/2pp4XEd

若升至1,236，有望续涨至$1,244-1,255美元(见图表1)。(完)