《技术解析》现货金仍看向1,209美元

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月8日 - 现货金目标仍看向每盎司1,209美元，一如费波纳奇回档位分析所显示。
图表1： tmsnrt.rs/2paYTmq
上述分析参考了从2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这条上升趋势线。可以看出金价数次跌破1,229支撑位，即38.2%回档位。
由该支撑位产生的反弹非常疲弱，甚至无法延续至从1,122.35开始的趋势线。市场信心看来依然偏空。
如果对2011年9月6日高点1,920.30至2015年12月3日低点1,045.85这波更长期跌势进行费波纳奇回档位分析，则更激进的目标位在1,174，为14.6%回档水平。
图表2： tmsnrt.rs/2pp4XEd
若升至1,236，有望续涨至$1,244-1,255美元(见图表1)。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 郑茵 审校 张涛)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)