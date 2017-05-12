《技术解析》现货金价或跌至1,209美元

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月12日 - 现货金或跌至每盎司1,209美元，因其始于4月17日高点1,295.42美元的下行趋势依然稳固。
始于2016年12月15日低点1,122.35美元的上升趋势出现逆转之后，形成了这一下行趋势。对该上升趋势的费波纳奇回档位分析显示，目标区间在1,188-1,209美元，分别为61.8%和50%回档水平。
另一项对始于2011年9月6日高点1,920.30美元至2015年12月3日低点1,045.85美元的长期下行趋势的费波纳奇回档位分析显示，较低的目标位在1,174美元，是14.6%的回档水平。
阻力位在1,229美元，若突破该水平则可能出现一波受限于5月8日高点1,236.60美元的涨势(参见第一张图表)。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。