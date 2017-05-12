《技术解析》现货金价或跌至1,209美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月12日 - 现货金或跌至每盎司1,209美元，因其始于4月17日高点1,295.42美元的下行趋势依然稳固。

图表1：tmsnrt.rs/2qy8jZu

始于2016年12月15日低点1,122.35美元的上升趋势出现逆转之后，形成了这一下行趋势。对该上升趋势的费波纳奇回档位分析显示，目标区间在1,188-1,209美元，分别为61.8%和50%回档水平。

另一项对始于2011年9月6日高点1,920.30美元至2015年12月3日低点1,045.85美元的长期下行趋势的费波纳奇回档位分析显示，较低的目标位在1,174美元，是14.6%的回档水平。

图表2：tmsnrt.rs/2r7MRrm

阻力位在1,229美元，若突破该水平则可能出现一波受限于5月8日高点1,236.60美元的涨势(参见第一张图表)。