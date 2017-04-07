《技术解析》现货金可能升至1,281美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月7日 - 波浪型态和费波纳奇回档分析显示，现货金可能升破每盎司1,273美元的阻力位，并进一步涨至下道阻力位1,281美元。
现货金价格目前处于c浪，即始于3月10日低点1,194.55美元的三浪周期的第三浪。此浪已经延伸至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元的上方。
c浪有可能伸展至1,281美元，旗形型态则显示可能瞄准更高的1,306美元。从当前价位展开的修正可能在1,260美元受限，此处有楔形型态的上趋势线提供支撑。(完)
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(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。