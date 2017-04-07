《技术解析》现货金可能升至1,281美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月7日 - 波浪型态和费波纳奇回档分析显示，现货金可能升破每盎司1,273美元的阻力位，并进一步涨至下道阻力位1,281美元。

图表：tmsnrt.rs/2niGJi1

现货金价格目前处于c浪，即始于3月10日低点1,194.55美元的三浪周期的第三浪。此浪已经延伸至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元的上方。

c浪有可能伸展至1,281美元，旗形型态则显示可能瞄准更高的1,306美元。从当前价位展开的修正可能在1,260美元受限，此处有楔形型态的上趋势线提供支撑。(完)

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