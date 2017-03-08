《技术解析》现货金可能在1,210-1,213美元的支撑区域企稳

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月8日 - 现货金可能在每盎司1,210-1,213美元的支撑区域企稳，之后或进一步升向窄幅区间1,219-1,223美元。

图表：reut.rs/2n3VKQM

支撑区域由以下水准组成，从12月15日低点1,122.35美元升到2月27日高点1,263.80美元这波走势的38.2%费波纳奇回档位，以及始于1,263.80美元的三波下跌周期的第三波浪的138.2%费波纳奇预测水准。

配合该支撑区域的另一道支撑水准在1,206美元。若金价跌破1,210美元，或引发进一步有限跌到1,206美元。（完）