《技术解析》现货金可能涨至1,303美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月17日 - 现货金已攻破每盎司1,282美元的阻力位，料将涨至1,303美元。

图表：tmsnrt.rs/2pnYuwx

该道阻力是上升c浪的61.8%费波纳奇预估水位，此浪是始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。

预估分析显示，c浪很有可能伸展至1,336美元。下道阻力将在1,303美元，突破则可进一步涨至1,317美元。任何从当前水平的回调，可能会在目前支撑位1,282美元止步。(完)