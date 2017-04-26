《技术解析》现货金可能滑落至1,249美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月26日 - 现货金已跌破每盎司1,265美元的支撑位，料将滑落至1,249美元。

图表：tmsnrt.rs/2p2vysN

这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。

下道支撑将在1,249美元，若跌破，可能引发金价进一步下探1,228美元。现货金在上攻始于2016年7月11日高点1,374.71美元的下跌趋势线未果后，似乎朝着由2016年12月20日低点1,125.23美元拉出的上升趋势线滑落。

若现货金攀升至1,270美元，可暂时取消在1,249美元的目标位。