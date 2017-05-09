《技术解析》现货金可能跌向1,209美元

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月9日 - 现货金料将跌向每盎司1,209美元，因为围绕支撑位1,229美元的盘整走势似将结束。
图表1： tmsnrt.rs/2pVP4HW
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
过去几日从该支撑位发起的数次短暂反弹，被视作是向着从1,122.35拉起趋势线的回撤。如果对2011年9月6日高点1,920.30至2015年12月3日低点1,045.85这波更长期跌势进行费波纳奇回档位分析，则更低目标位在1,174美元，为14.6%回档水平。
图表2： tmsnrt.rs/2peOd6g
若升至1,236美元上方，则有望续涨至1,255美元(见图表1)。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 高琦 审校 郑茵)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
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