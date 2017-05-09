《技术解析》现货金可能跌向1,209美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月9日 - 现货金料将跌向每盎司1,209美元，因为围绕支撑位1,229美元的盘整走势似将结束。

图表1： tmsnrt.rs/2pVP4HW

1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。

过去几日从该支撑位发起的数次短暂反弹，被视作是向着从1,122.35拉起趋势线的回撤。如果对2011年9月6日高点1,920.30至2015年12月3日低点1,045.85这波更长期跌势进行费波纳奇回档位分析，则更低目标位在1,174美元，为14.6%回档水平。

图表2： tmsnrt.rs/2peOd6g

若升至1,236美元上方，则有望续涨至1,255美元(见图表1)。(完)