《技术解析》现货金可能跌破1,249美元的支撑并进一步下跌

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月2日 - 现货金或测试每盎司1,249美元的支撑位，很有可能跌破该道水准并跌至下一道位于1,228美元的支撑。

图表：tmsnrt.rs/2oS3UAj

这些支撑由上行C浪的38.2%及23.6%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期中的第三浪。

由2016年12月20日低点1,125.23美元拉出的趋势线显示目标位在1,228美元，C浪或在该水准附近重新开始。阻力位在1,265美元，升破该阻力可能进一步涨至1,282美元。