《技术解析》现货金可能跌破1,249美元的支撑并进一步下跌

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月2日 - 现货金或测试每盎司1,249美元的支撑位，很有可能跌破该道水准并跌至下一道位于1,228美元的支撑。
这些支撑由上行C浪的38.2%及23.6%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期中的第三浪。
由2016年12月20日低点1,125.23美元拉出的趋势线显示目标位在1,228美元，C浪或在该水准附近重新开始。阻力位在1,265美元，升破该阻力可能进一步涨至1,282美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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