《技术解析》现货金可能跌至1,187-1,193美元区域

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月10日 - 费波纳奇分析显示，现货金可能会跌破每盎司1,198美元的一道支撑，然后跌至1,187-1,193美元区域。
这道支撑是始于2月27日高点1,263.80美元的三浪周期中、第三浪C浪的费波纳奇200%预测水准。
这个波浪尚未完成，可能最终达到1,182美元，此处是2016年7月6日高点1,374.91美元跌到2016年12月15日低点1,122.35美元的23.6%费波纳奇回档位。
另一个针对1,122.35美元到1,263.80美元上升趋势的费波纳奇分析显示，在1,193美元有一道支撑，此处为50%回档位，可能导致一波温和反弹(参见第一个技术图)。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。