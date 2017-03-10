《技术解析》现货金可能跌至1,187-1,193美元区域

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月10日 - 费波纳奇分析显示，现货金可能会跌破每盎司1,198美元的一道支撑，然后跌至1,187-1,193美元区域。

技术图：tmsnrt.rs/2nkSiRj

这道支撑是始于2月27日高点1,263.80美元的三浪周期中、第三浪C浪的费波纳奇200%预测水准。

这个波浪尚未完成，可能最终达到1,182美元，此处是2016年7月6日高点1,374.91美元跌到2016年12月15日低点1,122.35美元的23.6%费波纳奇回档位。

技术图：tmsnrt.rs/2n5jJlT

另一个针对1,122.35美元到1,263.80美元上升趋势的费波纳奇分析显示，在1,193美元有一道支撑，此处为50%回档位，可能导致一波温和反弹(参见第一个技术图)。(完)