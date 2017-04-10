《技术解析》现货金可能跌至1,241美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月10日 - 波浪型态和费波纳奇回档分析显示，现货金可能跌至每盎司1,241美元。

图表：tmsnrt.rs/2oQfIm6

从4月7日所及高点1,270.46美元的回落预示：始于3月10日低点1,194.55美元的五浪周期的完成。费波纳奇回档分析显示，38.2%回档位在1,241美元，接近第四浪(4)的底部。

阻力位在1,259，若升破可确认将进一步向1,270.46上涨。(完)

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