《技术解析》现货金可能重探3月3日低点1,222.51美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月6日 - 现货金可能重探3月3日低点每盎司1,222.51美元，因为由2月27日高点1,263.80美元开始的跌势尚未完成。

图表：tmsnrt.rs/2m9gUwN

这波跌势看似为对应由2016年12月15日低点1,122.35美元起涨的上行趋势。由这个低点起涨的趋势线已遭突破。这个突破暗示上行趋势的回逆。

这道上行趋势的费波纳奇回档分析显示目标在1,210美元，即38.2%回档位。金价由1,222.51反弹，其实是在拉回向趋势线靠拢。

现货金未能升至趋势线上方，暗示下行趋势可能已恢复。金价的进一步反弹可能在1,243美元受阻。