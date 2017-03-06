《技术解析》现货金可能重探3月3日低点1,222.51美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月6日 - 现货金可能重探3月3日低点每盎司1,222.51美元，因为由2月27日高点1,263.80美元开始的跌势尚未完成。
这波跌势看似为对应由2016年12月15日低点1,122.35美元起涨的上行趋势。由这个低点起涨的趋势线已遭突破。这个突破暗示上行趋势的回逆。
这道上行趋势的费波纳奇回档分析显示目标在1,210美元，即38.2%回档位。金价由1,222.51反弹，其实是在拉回向趋势线靠拢。
现货金未能升至趋势线上方，暗示下行趋势可能已恢复。金价的进一步反弹可能在1,243美元受阻。
本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。(完) (编译 蔡美珍；审校 陈宗琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。