《技术解析》现货金在每盎司1,245美元面临阻力

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月17日 - 现货金在每盎司1,245美元面临阻力。其可能暂时在该水准下方徘徊，或者回撤至支撑位1,237.26美元，之后再重探此阻力关卡。
该道阻力是从4月17日高点1,295.42美元至5月9日低点1,213.81美元下行走势的38.2%费波纳奇回档位。若站上该水准，则可能升至1,255美元。
该阻力位亦是从3月10日低位1,194.55至1,295.42上行趋势的50%费波纳奇回档位。这两股阻力将合力至少会暂时令升势受阻。
5月15日高位1,237.26将是支撑位，若失守则可能跌至1,233。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)