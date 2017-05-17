《技术解析》现货金在每盎司1,245美元面临阻力

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月17日 - 现货金在每盎司1,245美元面临阻力。其可能暂时在该水准下方徘徊，或者回撤至支撑位1,237.26美元，之后再重探此阻力关卡。

图表：tmsnrt.rs/2roI5pw

该道阻力是从4月17日高点1,295.42美元至5月9日低点1,213.81美元下行走势的38.2%费波纳奇回档位。若站上该水准，则可能升至1,255美元。

该阻力位亦是从3月10日低位1,194.55至1,295.42上行趋势的50%费波纳奇回档位。这两股阻力将合力至少会暂时令升势受阻。

5月15日高位1,237.26将是支撑位，若失守则可能跌至1,233。