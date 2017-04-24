《技术解析》现货金在1,265-1,282美元区间内维持中性，走向不明朗

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月24日 - 现货金在每盎司1,265-1,282美元区间内维持中性，只有突破该区间，才能看清走向。

图表：tmsnrt.rs/2oWGmbK

该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。

周一下跌确认了金价未能突破自2016年7月11日高位1,374.71美元拉出的下跌趋势线。上穿失败意味着，金价可能回落至1,228美元左右，这是自2016年12月20日低点1,125.23拉出的上行趋势线所形成的支撑位。

更为现实的目标可能是1,249美元，但只有金价跌穿1,265美元才能加以确认。若升穿1,282美元，则可能进一步上探1,303美元。