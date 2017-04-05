《技术解析》现货金或再度上探阻力位1,261.03美元

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月5日 - 波浪图表和费波纳奇回档分析显示，现货金可能再度上探阻力位每盎司1,261.03美元。
该阻力位为3月27日高位，暂时阻止现货金进一步上涨。波浪图表显示，现货金正处于C浪，即始于3月10日低点1,194.55美元三浪周期的第三浪。
此浪会至少伸展至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元。由位于1,261.03美元阻力位引发的回调可能幅度不大，会在1,249美元止步。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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