《技术解析》现货金或再度上探阻力位1,261.03美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月5日 - 波浪图表和费波纳奇回档分析显示，现货金可能再度上探阻力位每盎司1,261.03美元。

图表：tmsnrt.rs/2o10tFs

该阻力位为3月27日高位，暂时阻止现货金进一步上涨。波浪图表显示，现货金正处于C浪，即始于3月10日低点1,194.55美元三浪周期的第三浪。

此浪会至少伸展至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元。由位于1,261.03美元阻力位引发的回调可能幅度不大，会在1,249美元止步。(完)