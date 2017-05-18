《技术解析》现货金或回撤至1,252美元后再回升

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月18日 - 波浪型态和费波纳奇技术分析显示，现货金可能小幅回撤至每盎司1,252美元的支撑位，之后重测阻力位1,264。
该阻力和支撑位，分别是上行C浪的50%和38.2%费波纳奇预测位；C浪是从3月10日低位1,194.55开始的三浪周期第三浪。
另一道位在相同水准的阻力，是从4月17日高点1,295.42美元至5月9日低点1,213.81美元下行走势的61.8%费波纳奇回档位。
若升破1,264，可能升至1,276；若跌破1,252，则或将跌至1,245美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。