《技术解析》现货金或回撤至1,252美元后再回升

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月18日 - 波浪型态和费波纳奇技术分析显示，现货金可能小幅回撤至每盎司1,252美元的支撑位，之后重测阻力位1,264。

图表：tmsnrt.rs/2pYlpLa

该阻力和支撑位，分别是上行C浪的50%和38.2%费波纳奇预测位；C浪是从3月10日低位1,194.55开始的三浪周期第三浪。

另一道位在相同水准的阻力，是从4月17日高点1,295.42美元至5月9日低点1,213.81美元下行走势的61.8%费波纳奇回档位。

若升破1,264，可能升至1,276；若跌破1,252，则或将跌至1,245美元。(完)