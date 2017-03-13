《技术解析》现货金或测试支撑位1,193美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月13日 - 波浪形态和费波纳奇分析显示，现货金可能测试支撑位每盎司1,193美元。
这道支撑由2016年12月15日低点1,122.35美元升至2月27日高点1,263.80美元升势的50%费波纳奇回档位提供。现货金正在展开C浪，即始于1,263.80美元的三浪周期的第三浪。
这个C浪由五个小浪组成。第四浪一直推动现货金从3月10日低点1,194.55美元反弹，可能在1,210美元见顶。下跌通道也暗示这波下行趋势可能最终延伸至1,176美元左右。
若升破1,210美元，可能会涨至1,218美元，该水位为C浪123.6%费波纳奇预测位。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 侯雪苹；审校 戴素萍)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。