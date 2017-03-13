《技术解析》现货金或测试支撑位1,193美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月13日 - 波浪形态和费波纳奇分析显示，现货金可能测试支撑位每盎司1,193美元。

图表：tmsnrt.rs/2nehexT

这道支撑由2016年12月15日低点1,122.35美元升至2月27日高点1,263.80美元升势的50%费波纳奇回档位提供。现货金正在展开C浪，即始于1,263.80美元的三浪周期的第三浪。

这个C浪由五个小浪组成。第四浪一直推动现货金从3月10日低点1,194.55美元反弹，可能在1,210美元见顶。下跌通道也暗示这波下行趋势可能最终延伸至1,176美元左右。

若升破1,210美元，可能会涨至1,218美元，该水位为C浪123.6%费波纳奇预测位。