《技术解析》现货金或测试1,221美元的支撑

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月17日 - 现货金可能测试每盎司1,221美元的支撑，若跌破该点位，则将下看1,210美元。
该支撑是自2月27日高位1,263.80至3月10日低点1,194.55美元跌势的38.2%费波纳奇回档位。此支撑位阻碍金价跌向下一道支撑1,211美元。
自2016年12月15日低位1,122.35至1,263.80升势的费波纳奇回档位，也影响着当前走势。其中23.6%回档位1,230美元即为强劲阻力，此点位触发的修正可能导致金价跌至1,210美元。
金价若升穿1,230美元，则有望上攻1,237-$1,243区间。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 李爽；审校 龚芳)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。