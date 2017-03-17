《技术解析》现货金或测试1,221美元的支撑

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月17日 - 现货金可能测试每盎司1,221美元的支撑，若跌破该点位，则将下看1,210美元。

图表：tmsnrt.rs/2mOOzw0

该支撑是自2月27日高位1,263.80至3月10日低点1,194.55美元跌势的38.2%费波纳奇回档位。此支撑位阻碍金价跌向下一道支撑1,211美元。

自2016年12月15日低位1,122.35至1,263.80升势的费波纳奇回档位，也影响着当前走势。其中23.6%回档位1,230美元即为强劲阻力，此点位触发的修正可能导致金价跌至1,210美元。

金价若升穿1,230美元，则有望上攻1,237-$1,243区间。