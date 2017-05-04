《技术解析》现货金或测试1,229美元的支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡5月4日 - 现货金可能测试每盎司1,229美元的支撑位，若跌破此位则可能下行至1,209美元。

技术图：tmsnrt.rs/2oZCd8N

这两道支撑位分别是1,122.35-1,295.42上涨行情的38.2%和50%费波纳奇回档位。1,122.35与1,295.42分别是2016年12月15日低位和4月17日高位。

从日线图看来，现货金似乎是在一个三角形内进行盘整，三角形的下端趋势线预示着目标位在1,174美元左右，这是自2011年9月6日高位1,920.30美元-2015年12月3日低位1,045.85美元的14.6%费波纳奇回档位。

技术图：tmsnrt.rs/2pzEB4L

如果从当前价位反弹，可能止于1,255美元。(完)