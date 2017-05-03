《技术解析》现货金或测试1,249美元的支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月3日 - 现货金可能测试每盎司1,249美元的支撑，很有可能跌破这一水准，并下看1,228美元的下一道支撑位。

技术图：tmsnrt.rs/2p3QzQE

这两个支撑位分别为上行C浪38.2%和23.6%的费波纳奇预估水准。C浪为自2016年12月15日低点1,122.35的三浪周期的第三浪。

自2016年7月11日高位1,374.71美元的下行趋势线形成的阻力位打乱了C浪。该线是自2011年9月6日高位1,920.30美元较长期下行趋势线的一部分。

技术图： reut.rs/2pGfXjl

金价可能跌至1,174美元，该点位是自1,920.30美元跌至2015年12月3日低点1,045.85美元下行趋势的14.6%回档位。

阻力位在1,265美元，若升穿则上看1,282美元。