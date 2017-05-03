《技术解析》现货金或测试1,249美元的支撑位

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月3日 - 现货金可能测试每盎司1,249美元的支撑，很有可能跌破这一水准，并下看1,228美元的下一道支撑位。
这两个支撑位分别为上行C浪38.2%和23.6%的费波纳奇预估水准。C浪为自2016年12月15日低点1,122.35的三浪周期的第三浪。
自2016年7月11日高位1,374.71美元的下行趋势线形成的阻力位打乱了C浪。该线是自2011年9月6日高位1,920.30美元较长期下行趋势线的一部分。
技术图： reut.rs/2pGfXjl
金价可能跌至1,174美元，该点位是自1,920.30美元跌至2015年12月3日低点1,045.85美元下行趋势的14.6%回档位。
阻力位在1,265美元，若升穿则上看1,282美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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