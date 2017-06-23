《技术解析》现货金或涨至1,262美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡6月23日 - 现货金可能重探每盎司1,254美元的阻力位，很有可能升逾此水准，并进一步向1,262美元的下一阻力位挺进。

技术图：tmsnrt.rs/2t0DnCD

这两道阻力位是从6月6日高位1,295.97美元至6月21日低位1,240.75美元，分别下跌23.6%和38.2%的费波纳奇回档位。

该跌势由三浪组成。第二道b浪6月14日涨至高位1,279.37美元，据波浪理论分析，金价或已接近此位。始于1,295.97美元的跌势表明，从1,240.75美元的反弹可能延续到1,262美元。

从当前水位的进一步下滑或将止于1,245美元。(完)