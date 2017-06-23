《技术解析》现货金或涨至1,262美元

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/王涛
路透新加坡6月23日 - 现货金可能重探每盎司1,254美元的阻力位，很有可能升逾此水准，并进一步向1,262美元的下一阻力位挺进。
这两道阻力位是从6月6日高位1,295.97美元至6月21日低位1,240.75美元，分别下跌23.6%和38.2%的费波纳奇回档位。
该跌势由三浪组成。第二道b浪6月14日涨至高位1,279.37美元，据波浪理论分析，金价或已接近此位。始于1,295.97美元的跌势表明，从1,240.75美元的反弹可能延续到1,262美元。
从当前水位的进一步下滑或将止于1,245美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 王琛；审校 于春红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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