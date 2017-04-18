《技术解析》现货金或跌向每盎司1,265美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月18日 - 现货金可能跌破在1,281美元的支撑位，并向下道支撑位1,265美元滑落，之前上攻始于2016年7月11日高点1,374.71美元的下跌趋势线未果。

图表：tmsnrt.rs/2psRbUb

该道支撑是上升c浪的61.8%费波纳奇预估水位，此浪是始于2016年12月15日低点1,122.35美元三浪周期的第三浪。

即使现货金在该阻力位上方持守了几日，但未能在该趋势线上方站稳脚跟，表明上涨动能消散。现货金可能先回落至1,265美元，然后再重拾升势。

涨至1,293美元，可能暗示c浪会伸展至1,303-1,317美元区间。