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货币新闻 | 2017年 3月 31日 星期五 11:45 BJT

《技术解析》现货金或跌至1,235-1,236美元区间

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡3月31日 - 波浪模型和费波纳奇比例分析表明，现货金可能跌至每盎司1,235-1,236美元区间。

图表：tmsnrt.rs/2np2eJM

金价正处在C浪，为始于2月27日高位1,263.80的三浪周期中的第三浪。费波纳奇预测分析显示目标位在1,235美元，跌破该点位，则可能向1,218美元下探。

与此同时，从3月14日低点1,196.79至3月27日高位1,261.03的上行趋势费波纳奇回档位控制着跌势。38.2%回档位1,236为支撑位，1,235也是支撑。

从当前水准的反弹势头可能在1,245美元遇阻。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 李爽 审校　戴素萍)
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