《技术解析》现货金或跌至1,235-1,236美元区间

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡3月31日 - 波浪模型和费波纳奇比例分析表明，现货金可能跌至每盎司1,235-1,236美元区间。
金价正处在C浪，为始于2月27日高位1,263.80的三浪周期中的第三浪。费波纳奇预测分析显示目标位在1,235美元，跌破该点位，则可能向1,218美元下探。
与此同时，从3月14日低点1,196.79至3月27日高位1,261.03的上行趋势费波纳奇回档位控制着跌势。38.2%回档位1,236为支撑位，1,235也是支撑。
从当前水准的反弹势头可能在1,245美元遇阻。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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