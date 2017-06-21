《技术解析》现货金或迎来反弹，目标位1,251美元

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡6月21日 - 现货金勉强在1,243美元的支撑位附近企稳后，可能突破1,248美元的阻力位，并升向下一道阻力位1,251美元。
上述支撑位是下行c浪的100%费波纳奇预测位。此浪是始于6月6日高点1,295.70美元的三浪周期的第三浪。
金价两次试图跌破该支撑位未果，暗示下行趋势终结。金价即将迎来不错的反弹走势。通道下行意味着，反弹的最高目标约在1,257美元。
若跌破1,243美元，可能进一步跌向1,237美元。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。