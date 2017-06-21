《技术解析》现货金或迎来反弹，目标位1,251美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月21日 - 现货金勉强在1,243美元的支撑位附近企稳后，可能突破1,248美元的阻力位，并升向下一道阻力位1,251美元。

图表：tmsnrt.rs/2rT14YC

上述支撑位是下行c浪的100%费波纳奇预测位。此浪是始于6月6日高点1,295.70美元的三浪周期的第三浪。

金价两次试图跌破该支撑位未果，暗示下行趋势终结。金价即将迎来不错的反弹走势。通道下行意味着，反弹的最高目标约在1,257美元。