《技术解析》现货金或重探3月31日低位1,239.55美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月3日 - 波浪模型和费波纳奇回档位分析表明，现货金可能重探3月31日低位每盎司1,239.55美元。

图表：tmsnrt.rs/2ordpWf

金价从3月27日高位1,261.03下跌的跌势，可能是始于2月27日高位1,263.80的三浪周期中的一部分。这波周期可能形成平坦的模型，并且由三个大致等长的波浪所组成。

根据该假设，金价或将接近1,194.55美元，此为3月10日低位和第一浪(a)浪底部。始于1,194.55美元上升趋势的费波纳奇回档位分析显示，阻力位落在1,251美元，从1,239.55美元开始的反弹走势或将告终。

若升破1,251美元，可能升向1,261.03美元。