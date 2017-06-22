版本:
中国
货币新闻 | 2017年 6月 22日 星期四 10:24 BJT

《技术解析》现货金攻克1,251美元后，或反弹至1,257-1,261美元区间

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月22日 - 在攻克每盎司1,251美元阻力位后，现货金可能进一步反弹至1,257-1,261美元区间。

图表：tmsnrt.rs/2sW2FBQ

上述阻力位是下行c浪的76.4%费波纳奇预测位。此浪是始于6月6日高点1,295.70美元的三浪周期的第三浪。

当前的反弹似乎将升向位于1,257-1,261美元区间的下行通道的通道线。目前还不十分清楚金价能否升至该区间上方。

若突破1,261美元，金价或将开始升向1,279美元。支撑位在1,248美元，若跌破该支撑位可能会跌至1,243美元。(完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 汪红英；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐