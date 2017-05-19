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货币新闻 | 2017年 5月 19日 星期五 10:32 BJT

《技术解析》现货金料将测试阻力位1,255美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月19日 - 鉴于现货金已经在1,245美元的支撑位附近企稳，后市料将测试1,255美元处的阻力位。

图表：tmsnrt.rs/2qxkGnw

该阻力位和支撑位分别是4月17日高点1,295.42美元至5月9日低点1,213.81美元下行走势的50%和38.2%费波纳奇回档位。

金价升越1,255美元，可能表示目标1,264美元的上行趋势恢复。若跌破1,245美元，则可能进一步跌至1,238美元，即上行C浪的23.6%费波纳奇预测位；C浪是从3月10日低位1,194.55开始的三浪周期第三浪。(完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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